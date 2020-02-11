Аналитики сказали, где самый недоступный бензин

Среднестатистический россиянин может позволить себе около 963 литров бензина АИ-92 на одну месячную зарплату, сообщает ИА DEITA.RU. В самом бедном регионе люди смогут купить всего 525 литров – на это уйдет вся зарплата без остатка.



Как пишет РИА Новости, со ссылкой на данные Росстата по ценам на топливо на январь 2020 года, в десятку благополучных регионов вошли: Ямало-Ненецкий автономный округ (2091 литр бензина), Москва (1886 литра бензина), Ненецкий автономный округ (1640 литров), Чукотский АО (1637 литра), Магаданская область (1599 литра), Сахалинская область (1539 литра), ХМАО (1480 литров), Камчатка (1415 литров), Санкт-Петербург (1274 литров) и Мурманская область (1227 литров). Попадание в топ рейтинга вовсе не означает низкие цены на топливо. Напротив, стоимость литра бензина в этих регионах выше, чем в среднем по России.

Например, самым дорогим признали бензин в Чукотке – 56 рублей за литр АИ-92. Далее идут Якутия и Колыма – 54,25 и 50,08 рублей соответственно.

Хуже всего дела обстоят в Карачаево-Черкессии, Дагестане и Кабардино-Балкарии. Жители этих регионов могут позволить себе минимальное количество топлива на месячную зарплату.

Еще один параметр, который отразили аналитики – рост цен. Сравнить удалось стоимость литра АИ-92 в январе 2019 года и в январе 2020 года. Лидером рейтинга по росту цены стала Бурятия. За год в регионе стоимость бензина выросла на 4,8% - до 42,60 рублей. На втором месте – Амурская область: рост 4,5%. На третьем – Сахалинская область – 4,4%. Приморье и Хабаровский край вошли в топ-5 – рост составил 4,3% в каждом из регионов. В Приморье в этом году литр АИ-92 продают за 44,22 рубля, в Хабаровском крае – за 43,80 рублей.