Аналитики составили три сценария кризиса в России

Безработица стала одним из последствий коронавирусной пандемии, сообщает ИА DEITA.RU.

Режим нерабочих дней и самоизоляция, закрытие государственных границ повлекли за собой падение дохода компаний вплоть до полного их отсутствия (так, пострадали, например, магазины непродовольственных товаров, в чьём ассортименте не оказалось товаров первой необходимости, базы отдыха, турфирмы, досуговые центры и многие другие предприятия). А если у компании сократились доходы, то ей, как правило, приходится сокращать штат сотрудников. При худшем раскладе – вообще ликвидироваться и увольнять всех работников от начальников до уборщиков.

Эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) составили три сценария российской безработицы. Благоприятный сценарий предполагает, что пандемия коронавируса быстро пойдёт на спад и второй вспышки заболевания не будет, по стране пройдёт одна волна кризиса, которая увеличит процент безработицы до 6-7%. Доходы граждан упадут на 2–3%. Сильнее всего кризис ударит по сфере непродовольственной торговли и сфере услуг.

Менее благоприятный прогноз – это затянувшиеся ограничительные меры и вторая кризисная волна. Несмотря на то, что сейчас более трети регионов встали на путь смягчения ограничений, это только первый этап из трёх. Затянувшийся ограничительный период может поставить под угрозу не только торговцев и сферу услуг, но и строительство с промышленностью. Безработица вырастет до 9-10%, доходы упадут на 4-6%.

Наконец, самый печальный сценарий – это введение жёсткого карантина в стране, который спровоцирует кризис всех отраслей экономики, включая металлургию и банковское дело. Тогда безработица взлетит до 12-15%, а доходы рухнут на 9-12%.

При этом меры государственной поддержки населения, которые готовят под руководством Мишустина, не предполагают существенной материальной поддержки населения. Дотации регионам тоже могут снизиться.