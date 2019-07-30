Рубль дешевеет по отношению в основным мировым валютам з-за уменьшения поддержки нацвалюты экспортерами после пика налоговых выплат, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Эксперт ONLAIN».

Курс доллара к рублю на Московской бирже растет, сейчас стоимость доллара – 63,53. Евро подорожали на семь копеек и оценивается теперь в 70, 63 рубля.

Эксперты назвали причиной снижения рубля по отношению к доллару окончание налогового периода. В таких условиях все более весомую роль могут играть закупки валюты Центробанком.

Российские компании сегодня платят налог на прибыль, и после этого заканчивается налоговый период. Последние дивиденды на второй половине недели заплатят Газпром, Сургутнефтегаз и иные крупные предприятия. Если часть их будет конвертирована в валюту, это не лучшим образом повлияет на рубль.

Поднять рубль сможет только всеобщий порыв оптимизма инвесторов по отношению к группе валют ЕМ. Большинство экспертов сошлись во мнении, что в ближайшее время российская национальная валюта не вырастет.

Анастасия Туркова