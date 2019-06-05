Бывший капитан российской сорной по футболу, полузащитник «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин не имеет права покидать страну, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Причина, к сожалению, для нашего общества ставшая банальной – известный футболист отказывается платить алименты на дочку. Сумма на содержание 2-летней Есении – 350 тысяч рублей. Во вторник, 4 июня, в Красносельском районном суде города Санкт-Петербурга продолжились слушания по делу о разводе звездной пары северной столицы – Андрея Аршавина и Алисы Казьминой. Надо сказать, что к Аршавину (впрочем, как и ко всем игрокам обожаемой в городе команды), отношение особое. Поклонником – море, а вот во время бракоразводного процесса и недоброжелатели появились. Нежелание платить алименты не приветствуется большинством футбольных фанаток.

Итак, во время судебного заседания одним из главных вопросов остались алименты, предназначенные для дочери Аршавина и Казьминой. По словам адвоката супруги футболиста Александра Добровинского, алименты Аршавин платить отказывается .

Следующее судебное заседание по поводу бракоразводного процесса назначено на 24 июня.

Инна Эстрина