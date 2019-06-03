Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи об отстранении сборной России от Олимпиады в 2020 году, сообщает DEITA.RU.

Не так давно британская газета The Sunday Times передала информацию о расследовании в Международной федерации легкой атлетики (IAAF) после сообщений о подделке документов официальными лицами Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Англичане пишут, что итогом расследования, возможно, станет отстранение всех российских спортсменов от Олимпиады. Такое решение обусловлено тем, что, по имеющейся у них информации, Россия продолжает покрывать спортсменов, использующих допинг.

Песков заявил, что об этом в Москве информации нет, и что состав участников Олимпиады в Японии будет определять отнюдь не газета.

Напомним: Олимпийские игры 2020 года будут проходить в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Анастасия Туркова