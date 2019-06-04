В одном из районов столицы Великобритании Воксхол Гарденз открылся фудтрак с необычным названием Putin Pizza, сообщает DEITA.RU. В меню и на сайте заведения можно увидеть огромное количество придуманных цитат президента России Владимира Путина о пицце.

"Путин — это мощный выбор в мире, пораженном фейковой американской пиццей, выбирайте „Путин пицца”, чтобы сокрушить пицца-террористов" - говорится на сайте.

Анастасия Туркова











