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Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Аниматор облил девушку жидким азотом и пойдет под суд

суд

Жидкий азот – опасное вещество с экстремально низкой температурой кипения

Под суд отправится житель Благовещенска, который облил девушку жидким азотом во время одного из шоу, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет областное ведомство, 21-летний местный житель участвовал в проведении различных праздничных мероприятий. Во время одного из них он решил показать «фокус» и налил на ладони одной из гостей жидкий азот.

Девушка получила легкие ожоги, к счастью, вещество быстро устранили с поверхности кожи.

Отмечается, что жидкий азот – опасное вещество, которое закипает при -196 градусов Цельсия.

Юношу обвиняют в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Теперь его ждет до двух лет лишения свободы. Дело рассмотрит суд.

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