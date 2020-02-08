Аниматор облил девушку жидким азотом и пойдет под суд

Под суд отправится житель Благовещенска, который облил девушку жидким азотом во время одного из шоу, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет областное ведомство, 21-летний местный житель участвовал в проведении различных праздничных мероприятий. Во время одного из них он решил показать «фокус» и налил на ладони одной из гостей жидкий азот.

Девушка получила легкие ожоги, к счастью, вещество быстро устранили с поверхности кожи.

Отмечается, что жидкий азот – опасное вещество, которое закипает при -196 градусов Цельсия.

Юношу обвиняют в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Теперь его ждет до двух лет лишения свободы. Дело рассмотрит суд.