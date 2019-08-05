Два театра из Владивостока - Театр имени Максима Горького и Театр молодёжи представят Приморский край на Первом фестивале Дальневосточных театров, который пройдёт с 19 по 26 сентября в Хабаровске, сообщает DEITA.RU.

Приморский академический театр имени Максима Горького 20 сентября представит публике спектакль «Анна Каренина» по роману классика русской литературы Льва Николаевича Толстого. Пьесу в 2013 году на сцене театра Горького поставил норвежский режиссёр Мортен Боргерсен по сценической версии немецкого режиссёра Армина Петраса.

Театр молодёжи 23 сентября покажет постановку «Спасти камер-юнкера Пушкина» - трагикомедию маленького человека по пьесе современного драматурга Михаила Хейфеца. Поставил спектакль режиссёр из Санкт-Петербурга Виталий Дьяченко. Премьера прошла на малой сцене Театра молодёжи в марте 2019 года и была очень хорошо принята публикой.

Первый Дальневосточный фестиваль-смотр соберёт профессиональные театры из Якутска, Благовещенска, Хабаровска, Владивостока, Улан-Удэ, Уссурийска, Магадана, Комсомольска-на-Амуре, с Камчатки и Сахалина.

Инициатором фестиваля выступил Государственный театр наций. Художественный совет фестиваля выразил надежду, что первый фестиваль станет полнокровным рабочим форумом, послужит укреплению творческих связей в рамках единого театрального пространства Дальнего Востока и всей России.

Масштабное театральное мероприятие пройдёт при поддержке Министерства культуры РФ и региональных министерств культур в рамках Года театра в России.

Ирина Павленко