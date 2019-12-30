«Анна на шее»: элиту обвешивают титулами и наградами

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Российские чиновники становятся дворянами и кавалерами орденов, сообщает DEITA.RU.
С одной стороны, это напоминает некую игру. Но в дело с кодовым названием «дворянская игра» уже вступили люди в таких чинах и званиях, с таким бэкграундом, что обвинить их в легкомыслии довольно сложно. Еще при «раннем» Путине российское чиновничество дружно и активно потянулось во дворянство, а генералитет и вовсе замаршировал туда строем.
По происхождению «новые дворяне» все больше «от сохи», но в нынешних условиях это не так уж и важно. В конце концов, одними из первых обладателей дворянских титулов на Руси и были люди служивые да государевы. Ведь само слово «дворянин» и означало когда-то «человек с княжьего двора».
Как отмечает в своем тг-канале политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков, «К Новому году Сергей Глазьев и Константин Малафеев получили новые дворянские титулы и ордена. Все-таки неистребима тяга новой российской элиты к старым царским цацкам, советским медалькам и абсурдным званиям». «На ловлю счастья и чинов, Заброшен к нам по воле рока…», - цитирует Лермонтова Илья Гращенков.
Дмитрий Санников