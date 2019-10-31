Аномалия: приморская земля стремительно дорожает

Резкий рост цен на землю зафиксирован в Приморском крае, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.



Это касается строительства промышленных и частных объектов и связано с обещанием льготной ипотеки в регионе под 2 процента. Такие данные приводят аналитики ресурса Avito, проанализировавшие динамику цен на землю в регионах России, где она продается наиболее активно.

Так, в Приморском крае за год стоимость земли выросла на 27 процентов И это при общероссийских значениях роста примерно на 2,6 процента. Сейчас 100 квадратных метров приморской земли стоит около 40 тысяч рублей.

Прямого объяснения этому феномену аналитики не нашли, но существует предположение - удорожание приморской земли связано с недавней инициативой президента Владимира Путина.

Для жителей Дальнего Востока было анонсировано создание льготных условий - в частности, возможность ипотеки под 2 процента для первичного жилья. Также эту льготу имеют владельцы дальневосточных гектаров, взятых под индивидуальное жилищное строительство.

В стоимость закладывается возможная добавленная опция грядущего экономического роста. Ипотеку под 2 процента обещают дать до 2025 года, а сам план развития в перспективе может быть продлен до 2035 года.

Примечательно, что наиболее сильную тенденцию к удешевлению демонстрируют Москва и область - расценки упали на 8 процентов по сравнению с прошлым годом. Но по-прежнему остаются самыми дорогими в стране.

Напомним, лояльная ипотечная программа должна заработать уже в конце текущего года. Ей смогут воспользоваться супруги младше 35 лет и владельцы дальневосточных гектаров. На реализацию программы направлено 15 миллиардов рублей.

Сейчас почти 16 тысяч дальневосточных семей нуждаются в жилье. Они стоят в очередях годами.

По информации главы Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, 8 тысяч таких семей готовы построить дома на дальневосточном гектаре - для этого им и предоставляют такие условия. Соответственно, где льготы - там и ажиотаж. Рост цен на землю прямо об этом свидетельствует. Однако не все эксперты разделяют радужные перспективы такого решения.

Так, гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко считает, что наличие льготных ставок интерес конечно повысит, но программа не затрагивает основную массу страждущих - семьи, желающие получить квартиры в больших городах.

Поможет мера или нет - покажет время, но мы напомним: ежегодно Дальний Восток покидает около 30 тысяч человек. А программа рассчитана всего на пять лет - ничтожно малый срок, чтобы кардинально изменить направление «людских потоков» и стимулировать россиян отправляться за счастьем на берега Тихого океана.

Василий Кучин