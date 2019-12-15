Аномальная погода удивит россиян зимой

Резкое потепление на пять-восемь градусов выше нормы ожидается в европейской части России, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет РИА ФАН.

Как передает Гидрометцентр, температурные значения в середине декабря будут напоминать погоду предыдущего месяца. Это станет возможным благодаря атлантическим циклонам, которые будут двигаться вдоль арктического побережья, и принесут массы тёплого воздуха.

Ярче всего сюрпризы погоды смогут ощутить жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Коми. В данных регионах вместо привычных тридцатиградусных морозов придёт потепление до минус 15.

На юге европейской части России синоптики прогнозируют туманы и дожди, а также предупреждает о гололедных явлениях.

Кроме того, представители Гидрометцентра рассказали, что в Красноярском крае и на территории Западной Сибири нынешней зимой могут дожидаться частые смены погоды - после потепления может прийти резкое похолодание, далее сценарий может повториться.

Ранее сообщалось, в Приморском крае следующая неделя также будет сопровождаться резкими перепадами температур. После значительного потепления в начале недели до плюсовых температур, ожидаются заморозки.

Стоит отметить, что непогода в середине текущей недели успела многим испортить не только настроение, но и имущество. Из-за снега и гололёда в Приморье произошло множество ДТП. За одни только сутки, по оценкам ГИБДД, в авариях было повреждено более 260 автомобилей.

Софья Корф