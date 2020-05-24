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Аномальная жара и пожары прогнозируются летом
Дальний Восток этот прогноз не коснется
Специалисты научно-исследовательского института прогнозируют высокие температуры летом и лесные пожары в первые месяцы сезона, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на URA.RU.
Так, температура выше 30 градусов ожидается в регионах, расположенных в умеренных широтах, в южных регионах ожидается выше 35 градусов. Лесные пожары ждут в южных регионах ДФО и Сибири. Не исключаются пожары в центральной части страны.
Напомним, что ранее специалисты Гидрометцентра заявляли о том, что теплая погода вернется в Россию в конце мая. При этом в летние месяцы нас ждет смена температурного режима.