telegr wh call

Новости

Аномальная жара и пожары прогнозируются летом

24 Май 2020, 19:15

Мишустин выделил сто миллиардов рублей регионам

24 Май 2020, 18:45

Вандалы надругались над Ботсадом во Владивостоке

24 Май 2020, 18:15

Иномарка снесла столб и протаранила дом в центре Владивостока

24 Май 2020, 17:40

Путин обозначил дату выхода из карантина

24 Май 2020, 17:15

Дожди не покинут Приморье еще долго

24 Май 2020, 16:45

Затянется надолго - дату окончания пандемии снова перенесли

24 Май 2020, 16:15

«Хотя бы летние кафе» - рестораторы просят власти о помощи

24 Май 2020, 15:45

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Аномальная жара и пожары прогнозируются летом

жара

Дальний Восток этот прогноз не коснется

Специалисты научно-исследовательского института прогнозируют высокие температуры летом и лесные пожары в первые месяцы сезона, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на URA.RU.

Так, температура выше 30 градусов ожидается в регионах, расположенных в умеренных широтах, в южных регионах ожидается выше 35 градусов. Лесные пожары ждут в южных регионах ДФО и Сибири. Не исключаются пожары в центральной части страны.

Напомним, что ранее специалисты Гидрометцентра заявляли о том, что теплая погода вернется в Россию в конце мая. При этом в летние месяцы нас ждет смена температурного режима.

Читайте также:

Почему в некоторых странах невозможно будет жить к 2050 году

Привычки водителей, которые убивают двигатель

Иван Крышан

Популярное

Путин напомнил о необходимости платить по счетам

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Право на досрочную пенсию дадут особым россиянам

Сколько платят водителю большегруза во Владивостоке
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...