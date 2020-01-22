Аномальная зима заставила проснуться клещей в России

Тихие убийцы и распространители страшных инфекций, клещи в России в этом году проснутся гораздо раньше положенного им срока. Слишком теплая зима сместит «сезон энцефалита» с весенне-летнего на зимний, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Роспотребнадзор.



В эфире радио Sputnik о такой неожиданной проблеме, свалившей россиянам, как снег на голову, сообщила ученый ФБУН НИИ дизинфектологии при ведомстве, Наталья Шашина. Женщина рассказала о том, почему и в каких регионах пробуждаются членистоногие. Оказалось, что всему виной – аномально теплая и, как следствие, бесснежная зима. Особенно это касается Центральной России. Впрочем, Шашина уверена, что массового исхода клещей ожидать не стоит, однако уже зарегистрированные единичные случаи говорят о том, что гражданам нельзя терять бдительности.

«Активность клещей зависит от окружающей среды. Если где-нибудь солнышко пригреет, то единичные клещи выползут. Массового выхода, который дает эпидемиологические осложнения, не будет. Такие коллизии в связи с теплой погодой могут быть. Но без паники. Температура для клещей все равно низкая. Им нужно порядка 8-10 градусов тепла», - добавила женщина-ученый.

В Роспотребнадзоре отмечают, что защита – как от «зимних» разносчиков энцефалита, так и от «летних» или «весенних» - всегда одинакова. Правильная одежда, защищающая уязвимые места, осмотр тела, и, в случае обнаружения – посещение эпидемиологического центра. Вот что требуется для того, чтобы обезопасить себя.

Евгений Черемухин