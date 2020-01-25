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Аномально теплая зима разбудила клещей
Необычно теплая зима разбудила клещей по всей России намного раньше срока. Специалисты-эпидемиологи не исключают случаев нападения членистоногих даже в зимний период, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Роспотребнадзор
Те же эксперты из профильного ведомства уточняют, что массового исхода разносчиков энцевалита(и других страшных инфекций) ждать не приходится. Однако единичные случаи — тоже статистика. Именно окружающая среда, уверена ученый ФБУН НИИ дезинфектологии Наталья Шашина, вынуждает клещей выползать «в свет» и быть активными.
Однако женщина-ученый добавила, что не стоит паниковать — это касается резких «пиков» в контексте погоды — членистоногим для нормального функционирования все равно требуется 8, а то и все 10 градусов тепла. Но бдительность, правильная экипирова и осмотр тела — все равно нужны — в 2020-ом, по-видимому, даже зимой.
Евгений Черемухин