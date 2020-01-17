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6 Декабрь 2019, 18:15

Аномальное тепло оставило детей без ледовых горок

горка

Горки в ледовом городке на площади Челябинска пришлось закрыть из-за аномальных плюсовых температур, сообщает DEITA.RU.

Челябинские дети не смогут кататься с ледяных горок из-за тёплой погоды, однако это временно, как отмечает портал «Ura.ru». Когда в городе установится морозная погода с минусовыми значениями, горожане вновь смогут кататься с горок.

Столбик термометра в регионе стабильно ползёт вверх на протяжении нескольких дней. Утром 17 января в столице региона была зафиксирована температура 2 градуса выше нуля. В Челябинской области прогнозируется не только дальнейшее потепление, но и дожди.

Напомним, в Приморском крае горки закрыли по более печальному поводу. В Дальнегорске первый день Нового года был омрачён неприятным происшествием – 11-летняя девочка упала с горки в районе дома 16 по улице Набережная. Ребёнок получил травму головы и попал в реанимацию. Ранее ограничить доступ пришлось и к горке на главной площади Дальнегорска.

Софья Корф

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