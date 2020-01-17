Новости
Как снимать деньги с карт, сказали в Роскачестве
18 Январь 2020, 02:00
Вот кому разрешили не платить транспортный налог
18 Январь 2020, 01:15
Мишустин назначил преемника
18 Январь 2020, 00:44
До 2022 года влезть в кредиты должны 300 тысяч семей с детьми
18 Январь 2020, 00:30
Урганта хотят лишить гражданства за чувства верующих
17 Январь 2020, 23:45
«Единая Россия» назвала трех министров из «черного списка»
17 Январь 2020, 23:15
Мишустин рассказал о любви к Чебурашке
17 Январь 2020, 22:45
«Ценный кадр»: что ждет любимого министра россиян Сергея Шойгу
17 Январь 2020, 22:15
Аномальное тепло оставило детей без ледовых горок
Горки в ледовом городке на площади Челябинска пришлось закрыть из-за аномальных плюсовых температур, сообщает DEITA.RU.
Челябинские дети не смогут кататься с ледяных горок из-за тёплой погоды, однако это временно, как отмечает портал «Ura.ru». Когда в городе установится морозная погода с минусовыми значениями, горожане вновь смогут кататься с горок.
Столбик термометра в регионе стабильно ползёт вверх на протяжении нескольких дней. Утром 17 января в столице региона была зафиксирована температура 2 градуса выше нуля. В Челябинской области прогнозируется не только дальнейшее потепление, но и дожди.
Напомним, в Приморском крае горки закрыли по более печальному поводу. В Дальнегорске первый день Нового года был омрачён неприятным происшествием – 11-летняя девочка упала с горки в районе дома 16 по улице Набережная. Ребёнок получил травму головы и попал в реанимацию. Ранее ограничить доступ пришлось и к горке на главной площади Дальнегорска.
Софья Корф