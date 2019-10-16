Аномальную погоду в ноябре предсказали синоптики

Нетипичную погоду для последнего месяца осени спрогнозировали специалисты Росгидромета. По словам синоптиков, ноябрь порадует аномальным теплом почти всех жителей страны. Об этом сообщает DEITA.RU.

В Гидрометцентре заявили, что повышенные температурные показатели ожидаются на большей части европейской части страны. В частности, аномальное тепло в ноябре затронет Псковскую, Новгородскую, Вологодскую и Ленинградскую области, Поволжье, большую часть ЦФО.

В северной части страны - по границе Белого моря от Мурманской области до республики Коми, затрагивая Карелию и Архангельскую область - ожидается потепление как минимум на один-два градуса, по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

На азиатской части материка повышение температур прогнозируется в центральных областях УФО - Ханты-Мансийском и Ямало-ненецком округах.

Необычно теплый ноябрь ожидается и на Дальнем Востоке. В частности, речь идет о Хабаровске, Якутии, Приморье, Магадане и Камчатке.

В это же время менее приятные аномалии ждут жителей юга России - в Краснодаре и Крыму температурные показатели опустятся ниже привычных показателей. Та же картина - в Красноярске, Иркутске и Бурятии.

Ничего не изменится в погодном плане на большей части Сибири.

Екатерина Цой