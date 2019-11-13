Аномальные морозы нагрянули на российские регионы

Неприятные сюрпризы подготовила природа для жителей азиатской части нашей необъятной Родины, сообщает DEITA.RU. О том, каких аномальных явлений ждать россиянам, рассказала представитель Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Жесткие морозы, сопровождающиеся метелью, ожидаются в четверг, 14 ноября, в таких регионах, как Кемеровская, Томская и Новосибирская области. В Алтайском крае порывы ветра будут буквально сносить с ног, а в Республике Алтая выпадет снег. Возможно образование высоких сугробов, которые уже не растают до весны. В районе Омска и Алтайских город столбик термометра опустится до минус 30 градусов. Днем, конечно, теплее — от восьми до 15 градусов.

Также до минус 25 воздух выхолодится в Свердловской области и на юге Тюменской. Днем значительно теплее. В Иркутской области еще холоднее, до минус 40 градусов.

Отметим, что в центральной России тоже похолодает, однако температура будет по-прежнему выше традиционной.

Екатерина Брязгунова