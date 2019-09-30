Аномальный октябрь: синоптики дали прогноз на месяц

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Главный синоптик Приморья рассказал, какие погодные сюрпризы ожидают жителей региона во втором месяце осени. Об этом сообщает DEITA.RU.

Говоря о начале октября, Борис Кубай заявил об аномально теплом завершении сентября-начале октября. Максимальные дневные температуры до середины следующей недели будут на два-четыре градуса выше нормы. Самая высокая температура воздуха достигнет тридцати градусов тепла.

В будущую пятницу, 4 октября, над Приморьем затянется арктический атмосферный фронт, что поведет к резкому осеннему похолоданию до плюс трех градусов. Через сутки температурные показатели могут опуститься до нуля и ниже. При этом синоптик заверяет, что в целом октябрь окажется на пару градусов теплее, чем обычно. Снежные и дождливые осадки во втором месяце осени ожидаются на севере края.

Кстати, Борис Кубай отметил, что приморцам не стоит бояться нашествия большой воды - тайфун Митаг ушел в сторону Камчатки, чуть затрагивая Японию.

Екатерина Цой

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