Теперь переводить деньги и пополнять веб-кошельки можно только после авторизации, сообщает DEITA.RU.



Совет Федерации одобрил поправки в закон о национальной платежной системе. После того, как документ подпишет президент, в стране запретят анонимное пополнение веб-кошельков. Как пишет РБК, анонимно пополнить счет «Яндекс.Денег», «QIWI Кошелька», WebMoney, PayPal, VK Pay и других не получится.

По данным издания, теперь при пополнении этих кошельков наличными придется логиниться: вводить свои данные. Скорее всего, кошельки обяжут привязывать к личному банковскому счету.

Как прокомментировали в Центробанке, такая мера вводится по требованию Росфинмониторинга. Запрет связан с тем, что благодаря анонимности люди покупают наркотики или спонсируют терроризм.

Ранее в России запретили снимать деньги с анонимных кошельков. Это связано с тем, что такие деньги могут быть получены незаконным путем.

Елена Миронова