Антиалкогольный беспредел: как обезопасится себя от нового развода ГИБДД

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Инспекторы ГИБДД не всегда работают по нормам, обозначенным ведомством. Зачастую сотрудники ищут лёгкой наживы, и пытаются запутать водителей, когда пытаются уличить в алкогольном опьянении за рулём, сообщает DEITA.RU.

Однако обезопасить себя всё же можно. В случае, если инспектор ГИБДД минуя составление протокола, направляет водителя к медикам, необходимо настоять на законном проведении процедуры. Она предполагает составление протокола ещё на этапе визуальной оценки состояния водителя. Покраснение кожных покровов, наличие перегара, нарушение координации – все признаки должны быть внесены в протокол. В противном случае инспектор может предложить «решить вопрос» себе в карман. Помимо этого, «дуть в трубочку» необходимо при наличии понятых, или с помощью видеофиксации результата. Действия также должны быть внесены в протокол, сообщает «Авторамблер».

Стоит помнить и об уловках недобросовестных сотрудников дорожной полиции. Известны случаи, когда в трубку алкотестера добавляли смоченную в растворе ватку, в таком случае и трезвый водитель «выдует» промилле.

Несмотря на волнение, необходимо не забывать о бдительности, которая позволит избежать неприятных ситуаций и трат.

Софья Корф

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