telegr wh call

Новости

Специалисты рассказали, что теряют любители долгого отдыха

21 Ноябрь 2019, 11:31

Школы искусств Приморья получают новые музыкальные инструменты

21 Ноябрь 2019, 11:26

Tele2 запускает MVNO для АО «ГЛОНАСС»

21 Ноябрь 2019, 11:20

Путин сделает американцам «цап-царап»

21 Ноябрь 2019, 11:15

Антинаркотическая акция проходит в Приморье

21 Ноябрь 2019, 11:03

Гаражи со снегоуборочной техникой сгорели в Приморье

21 Ноябрь 2019, 11:01

Дальневосточный гектар стал свалкой

21 Ноябрь 2019, 10:45

Громкая отставка произошла в правительстве Медведева

21 Ноябрь 2019, 10:40

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Антинаркотическая акция проходит в Приморье

фото

В Приморском крае продолжают активно бороться с наркоманией. Второй этап акции с претенциозным названием «Сообщи, где торгуют смертью» продлится до 27 ноября, сообщает DEITA.RU.

В марте текущего года завершён первый этап данного мероприятия, проведённого руководством региона совместно с наркологами и региональным управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России. Оба этапа направлены на выявление и пресечение незаконного оборота наркотиков в Приморском крае.

О фактах распространения наркотических веществ неравнодушные жители Приморья вправе заявить по указанным телефонам. Кроме того, краевой наркологический диспансер в круглосуточном режиме оказывает консультационную помощь по вопросам определения, терапии и восстановления лиц, обладающих наркотической зависимостью.

Софья Корф

фото

Читайте также:

Врачи сказали, на сколько подорожают справки для водителей

Получение справки для водителей подорожает и затянется

За пост в интернете дадут 7 лет колонии

Популярное

Синоптики рассказали, чего ждать в декабре

«Сумма просто бешеная» - будущие водители шокированы новыми порядками

Медведев простит долги по кредитам

Результаты ЕГЭ могут аннулировать из-за почерка
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...