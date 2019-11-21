Антинаркотическая акция проходит в Приморье

В Приморском крае продолжают активно бороться с наркоманией. Второй этап акции с претенциозным названием «Сообщи, где торгуют смертью» продлится до 27 ноября, сообщает DEITA.RU.

В марте текущего года завершён первый этап данного мероприятия, проведённого руководством региона совместно с наркологами и региональным управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России. Оба этапа направлены на выявление и пресечение незаконного оборота наркотиков в Приморском крае.

О фактах распространения наркотических веществ неравнодушные жители Приморья вправе заявить по указанным телефонам. Кроме того, краевой наркологический диспансер в круглосуточном режиме оказывает консультационную помощь по вопросам определения, терапии и восстановления лиц, обладающих наркотической зависимостью.

Софья Корф



