Крупнейшим в России стало банкротство этого предприятия - утверждают власти, говоря об Антипинском НПЗ. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU».

Заявил об этом губернатор Тюменской области Александр Моор четырнадцатого августа. Он прибавил, что разбираться с долгом придется в течение длительного времени, но ситуацию разрешат, потому что основные кредиторы предприятия – госбанки. Тем более, что у проекта имеется инвестиционный потенциал.

Моор выразил готовность помогать, чем получится, силами региона.

Завод запустили. После простоя на протяжении трех месяцев индекс промышленного производства проседает, но задачу все равно посчитали решенной.

Напомним, что не так давно завод прекратил функционировать из-за сложного финансового положения, но с начала августа он был запущен снова. Руководители предприятия обратились в суд с заявлением о банкротстве, но оно было приостановлено. Задолженность Антипинского НПЗ на данный момент равна пяти миллиардам долларов.

Анастасия Туркова