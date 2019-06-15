Минздрав России подготовил законопроект по блокировке сайтов с пропагандой отказа от прививок, сообщает DEITA.RU.

Как заявила руководитель Минздрава России Вероника Скворцова, эта законотворческая инициатива сейчас проходит обсуждение. Предполагается, что законопроект рассмотрят депутаты Государственной Думы.

Отказ от вакцинации становится нешуточной угрозой XXI века и может привести к эпидемиям, поэтому государство начинает принимать меры. Возможно, новые правила потребуют обследовать детей перед вакцинацией, создать единую базу данных по вакцинациям и уточнить санитарные требования к мигрантам.

Ранее Минздрав России приводил данные Всемирной организации здравоохранения. Согласно информации ВОЗ, благодаря иммунизации по всем возрастным группам населения ежегодно предотвращается до 2,5 миллионов смертей.

Дмитрий Санников