«Антитабачную концепцию» нужно прояснять, считают в Минэкономразвития, чтобы урегулировать потребление табака населением до 2035 года и далее, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РИА Новости.

Минздрав попросил продлить до августа срок вынесения на рассмотрение в кабмин "антитабачной концепции". Авторы законопроекта уверяют, что доработают законопроект к первому сентября. За это время будут внесены правки, которые потребовали Минэкономразвития и Минфин.

Приоритетной задачей по-прежнему остается уменьшение распространенности табака среди населения, как и связанных с курением болезней и смертности. Предполагается, что данная мера поможет, в том числе, исправить демографическую ситуацию в стране.

Анастасия Туркова