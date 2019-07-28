Декрет, благодаря которому в Белоруссии будет введено полное ограничение курения, вступил в силу, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет БелТА.

Согласно документу, все электронные курительные системы автоматически приравниваются к обычным сигаретам. Производить товары для курения могут только белорусские компании. В торговых центрах запретили открыто выкладывать жидкости для электронных сигарет.

Кроме того, продавать системы для электронного курения теперь можно не везде. Также запретили рекламировать курение и продавать электронные системы и жидкости несовершеннолетним гражданам.

В России тоже ведется активная борьба с курением. Так, представители инициативной группы в Госдуме предложили вернуть в аэропорты курительные комнаты, однако вход в них сделать платным. Предварительно «покурить» в аэропорту будет стоить до 100 рублей.

Екатерина Брязгунова