«Антивирусную» вечеринку пытались устроить в Подмосковье

Полиция Московской области пресекла массовую «вечеринку», которую местные жители, вопреки нынешним требованиям по самоизоляции, устроили прямо во дворе, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».

Видео с «вечеринки» попали в соцсети. Группа молодых людей вышла во двор, пела, танцевала и выпивала, скандируя различные лозунги и речевки «против вируса». Нарушители не только проигнорировали режим самоизоляции, но и перебудили жителей окрестных домов, которые и вызвали полицию.

Эпизод произошел в подмосковном Бутово. Как рассказали в полиции, тусовщики сразу разбежались врассыпную, увидев стражей порядка.