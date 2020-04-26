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«Антивирусную» вечеринку пытались устроить в Подмосковье
Молодежь собралась ночью во дворе жилого комплекса, шумела и громко слушала музыку
Полиция Московской области пресекла массовую «вечеринку», которую местные жители, вопреки нынешним требованиям по самоизоляции, устроили прямо во дворе, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».
Видео с «вечеринки» попали в соцсети. Группа молодых людей вышла во двор, пела, танцевала и выпивала, скандируя различные лозунги и речевки «против вируса». Нарушители не только проигнорировали режим самоизоляции, но и перебудили жителей окрестных домов, которые и вызвали полицию.
Эпизод произошел в подмосковном Бутово. Как рассказали в полиции, тусовщики сразу разбежались врассыпную, увидев стражей порядка.