Анжела Кабиева: Современникам даровано 30 лет активной жизни

О продвижении принципов здорового образа жизни в регионе, о спортивной активности жителей Приморья, а также об общем увеличении продолжительности жизни, корреспондент DEITA.RU побеседовал с Анжелой Кабиевой, главным врачом Владивостокского клинико-диагностического центра, инициатором проекта «Прогулка с врачом» в Приморье, главным внештатным специалистом департамента здравоохранения Приморского края по медицинской профилактике.

- Анжела Асылбековна, расскажите, есть ли ответ на вопрос, волнующий многих – как продлить молодость, как сохранять энергию и бодрость на протяжении долгих лет жизни?

- Следует признать, что на сегодняшний день на всей планете увеличилась продолжительность жизни. Иными словами – нам и нашим современникам даровано 30 лет жизни. Подобная тенденция наблюдается по всему миру. Причём не просто 30 лет к пожилому возрасту, нет – плюс тридцать лет активной, полноценной жизни. Мы сегодня получили не просто продолжительность жизни, а +30 молодости, это объективно. Физиология так выстраивается, наш организм за тридцать лет в среднем стал дольше молодым, по гормональному фону, по разным процессам увядания, и соответственно, внешним признакам. Мы не просто дольше живём, мы дольше остаёмся в активном режиме, если только мы сами себе не портим это, данный аспект лежит на нашей ответственности.

- Об этом хотелось бы узнать подробнее. Как можно сохранить собственное здоровье, данное изначально? Какие мероприятия для этого проводятся в Приморском крае?

- Есть четыре фактора, которые влияют на здоровье популяции в целом. Это степень физической активности, наличие или отсутствие вредных привычек, гигиена эмоций и правильное питание. Следует отметить, что нельзя чётко регламентировать понятие правильного питания. Есть люди с дефицитом, а есть с избытком веса, есть люди с определёнными заболеваниями, при которых нужно определённое, подобранное лично для них, питание.

Владивостокский клинико-диагностический центр активно вовлекает жителей Приморского края в разного рода оздоровительные и социальные мероприятия. Уже на протяжении семи лет существует движение «Прогулка с врачом», в котором жители Приморского края активно принимают участие. Во Владивостоке еженедельно, независимо от погодных условий и времени года, в выходной день проводится данная прогулка. При поддержке Фонда президентских грантов, мы «Прогулку с врачом» продвинули в Артёме, в Уссурийске, в Спасске-Дальнем, в Михайловском, Чугуевском, Надеждинском, Лазовском, Хасанском, Яковлевском районах. Мы проводим различные мастер-классы, люди с удовольствием приходят, узнавая о мероприятии из объявлений. Кроме того, на пяти площадках Владивостока регулярно проходят занятия по Цигун.

- В дни праздников, помимо зрелищной концертной программы, для приморцев организовываются и спортивные уголки, в которых как раз можно проявить двигательную активность. Проявляют ли жители Приморского края инициативу сами? Изменилось ли отношение приморцев к спорту в целом?

- Несомненно, изменилось в лучшую сторону! Семь лет назад, когда только начинались «Прогулки с врачом», люди стеснялись заниматься скандинавской ходьбой! Считалось, что специальные «палочки» – лишь атрибут для пожилых людей. На сегодняшний день ситуация значительно изменилась.

Что касается народных гуляний, далеко за примером ходить не нужно. Наши коллеги из Хабаровского края, которые также борются за здоровый образ жизни, отметили организацию празднования Дня народного единства – 4 ноября во Владивостоке. Не слукавлю, если скажу, что присутствовали даже нотки зависти. На центральной площади была большая оборудованная спортивная площадка – мини-футбол, уличный баскетбол, перетягивание каната, обливание холодной водой, была зарядка с чемпионом. В целом, на площади царила позитивная атмосфера, а главное – люди участвовали, была двигательная активность. Всё развивается постепенно, и любовь к ЗОЖ – тоже. Нельзя сказать: «Кушай полезную пищу, делай зарядку», и человек станет здоровым и счастливым. Однако если всё организовано интересно, люди сами изъявляют желание участвовать. Ребята просто шли мимо, решили поучаствовать в перетягивании каната, вот они уже его тянут, хохочут.

- Если правильный подход к питанию развивается постепенно, значит есть смысл рассказывать о его принципах со школьной скамьи? Реализуется ли работа в данном направлении в Приморье?

- Безусловно, реализуется. Врио вице-губернатора Приморья, директор департамента здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко поставил подведомственному департаменту задачу об изменении отношения к питанию с самого детства. Мы разработали программу, сделали подборку материалов, и сейчас делимся этой технологией с коллегами из пяти районов Приморского края – Владивостока, Артёма, Арсеньева, Находки, Уссурийска. Это пять территорий, в которых изъявили желание давать подобную важную информацию. На стадии заключения находятся соглашения с департаментом образования и департаментом здравоохранения о том, чтобы в школах выделить время и создать условия для проведения уроков правильного питания. Проводить подобные занятия сможет приходящий доктор, или педагог, которому предоставили все материалы правильного транслирования этих вещей. Также это могут быть волонтеры или НКО, которые подхватят данную инициативу, или кто-то из родителей. Наша задача – дать старт таким урокам. Пришло время объяснить, что такое газированные напитки, что такое шоколадные батончики, что такое избыточное количество мороженого и булочек, что такое «сосиска в тесте» и так далее. Пришло время поменять отношение к этому, и потихоньку люди сами найдут пути правильного решения этой задачи, каждый в своей семье. Причём и сами дети могут принести домой данные правильные принципы.

Кроме того, сейчас мы совместно с коллегами работаем над проектом для участия в фестивале «Fitlove» в следующем году. Проект будет касаться школьных учителей физкультуры Приморского края. Основная задача проекта – рассказать преподавателям о том, как можно давать уроки физкультуры легко, свободно, красиво, и чтобы дети шли на урок с большой заинтересованностью.

- В числе четырёх факторов, влияющих на здоровье, вы упомянули гигиену эмоций. Что представляет собой данный фактор?

- Гигиена эмоций – это психологическое здоровье человека. Зачастую человек физически представляет одно состояние, а ментально – совершенно другое. Сегодня врачи сталкиваются с некими психологическими барьерами у людей, когда человек, которому 50, 55 или 60 лет (а у некоторых такое бывает и в 35 лет), говорит: «Я уже прожил, лучшее позади». И вполне возможно, что у этого человека всё так и будет. Потому что на данным момент мы мало обращаем внимание на гигиену эмоций. Негативные эмоции в виде мыслей «Какая плохая погода», «Вновь пробки», или «У меня такой плохой начальник» - это своего рода «грязь», которая имеет влияние на организм, от неё необходимо избавляться. Для этого существуют определённые техники – психологические тренинги, медитативные приёмы и различные упражнения.

В данном направлении среди мастер-классов Владивостокский клинико-диагностический центр проводит йогу смеха. При помощи данной удивительной практики человек сможет максимально быстро решить свои задачи как по здоровью, так и по своему эмоциональному состоянию. Занятия проводятся сертифицированными тренерами. Занятие предполагает смех, причём независимо от текущего эмоционального состояния. Запускается поршневое дыхание, более глубокое, чем человек дышит обычно. При помощи физической практики человек выводит себя из кризисного в здоровое состояние.

- В последнее время даже юные девушки, ещё не достигнув тридцатилетия, пользуются так называемыми «инъекциями красоты», когда определённое вещество вводится под кожу, благодаря чему разглаживаются морщины, увеличиваются губы и так далее. Вредны ли подобные процедуры?

- Чтобы сказать о вреде или пользе разного рода уколов и «инъекций» красоты, необходимо быть экспертом в данном вопросе. Скажу так – я не сторонник искусственного «фасада», но при этом я окрашиваю волосы. То есть говорить о стопроцентной натуральной красоте в современных реалиях не приходится. Поэтому я считаю, что во всём должна быть мера, некая разумность подхода. И в уколах иногда бывает реальная потребность, а иногда наоборот, инъекции делают даже те, кому это совершенно не нужно. Старение женщин происходит по-разному. Когда слишком рано происходит передозировка сохраняющих красоту компонентов, старение протекает по одним законам, когда человек умеренно пользуется достижениями косметологии, по другим, и, если женщина совсем не пользуется ими, по третьим. Однако старение в любом случае происходит, это неизбежно.

- Возвращаясь к вопросу долголетия, скажите пожалуйста, есть ли определённый утвержденный возраст, до которого планируется увеличить продолжительность жизни в Приморском крае?

- Поставлена задача – нашему государству войти в сообщество стран с продолжительностью жизни 80+. Кроме того, намечена задача обеспечить 67 лет активной, здоровой жизни. Работа реализуется в рамках проекта «Активное долголетие», который в свою очередь реализован в рамках национального проекта «Демография». Конечно, данные задачи не решатся только сменой образа жизни. Предполагается комплексное развитие государства, и Приморья в том числе - это и экономическое развитие, и финансовая стабильность человека, и отлаженная система здравоохранения, и высокий уровень образования. Мировая практика показывает - чем выше уровень образования, тем выше продолжительность жизни. Более того, сейчас создаётся масса возможностей для обучения в течение всей жизни. Изучение языков, освоение новых навыков и профессий позволит мозгу долгое время сохранять активность, что в свою очередь позволит избежать когнитивных расстройств.

Отметим, что данная работа проводится в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края».

Софья Корф