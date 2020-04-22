АО «Восточный Порт» оказывает поддержку ветеранам и многодетным семьям

Чтобы обезопасить людей и себя, участвующие в акции волонтёры используют необходимые средства личной защиты – маски, перчатки, дезинфицирующие препараты и закрытую одежду, а также не передают продуктовые наборы из рук в руки получателю, отходя от дверей на несколько метров. Такой способ доставки максимально безопасен для всех участников акции.