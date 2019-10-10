АО «Восточный Порт» посетила официальная делегация из японского города Отару

АО «Восточный Порт» посетила официальная делегация японского Отару, города-побратима Находки, во главе с мэром Хадзамой Тосией. Визит гостей в одну из крупнейших стивидорных компаний России начался с осмотра Третьей очереди современного высокотехнологичного специализированного угольного комплекса, запущенного в ходе Пятого Восточного экономического форума в сентябре 2019 года.





С технологией работы нового терминала представителей власти и деловых кругов острова Хоккайдо на смотровой площадке познакомили управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак и коммерческий директор АО «Восточный Порт» Олег Альмакеев. Представители руководства компании подчеркнули, что весь цикл перевалки грузов - «от вагона до трюма судна» - практически полностью механизирован. А экологическая безопасность работы обеспечивается использованием закрытых вагоноопрокидывателей, крытых галерей и пересыпных станций, системами аспирации, водного орошения и ветрозащиты.





- По нашим расчётам, через несколько лет налоговые отчисления в бюджет Приморья от реализации проекта Третьей очереди составят порядка 25 млрд рублей, будут созданы более 600 новых высококвалифицированных рабочих мест, а объёмы перевалки угля предприятием в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Индию увеличатся до 55 млн тонн, - отметил Вадим Байбак.





- Очень приятно, что АО «Восточный Порт» - первое предприятие, которое после визита в администрацию Находки, посетила японская делегация. На ознакомительной экскурсии новый мэр города Отару и его спутники проявили большой интерес к технологиям по перевалке угля, которые внедрены в нашем порту и обеспечивают минимальное воздействие на экологию. Делегаты мне сами признались, что на них произвели впечатление мощности, которые используются на Третьей очереди специализированного угольного комплекса, - рассказал Олег Альмакеев. - В ходе переговоров с членами японской делегации мы рассмотрели возможность расширения торгово-экономического сотрудничества между предприятиями Отару и АО «Восточный Порт». Уверен, что все возможности у нас для этого есть.