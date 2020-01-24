Apple может уйти из России: что ждать от закона о предустановке российского софта

С 1 июля 2020 года в силу вступает новый закон, обязывающий предустановку отечественного софта на цифровую технику зарубежного производства, продаваемую в России, рассказывает DEITA.RU по материалам ТАСС.

Точного списка программ пока нет, однако уже известно, что предустановка отечественного софта будет обязательна для всех смартфонов, планшетов, персональных компьютеров и телевизоров Smart TV. Данная обязанность ляжет на плечи производителей устройств, однако они могут переложить задачу на другого участника реализации товара, например, продавца.

Для каждого вида товара предусмотрены свои программы, но в основной список будут включены антивирусы, навигационные и поисковые системы, социальные сети и мессенджеры, госуслуги, платежные системы. Конкретных наименований софта не предусматривается, так как это будет противоречить закону о конкуренции. Разработчик сам будет выбирать, какое из приложений ему устанавливать.

Также данный закон предполагает, что предустановленные отечественные приложения будут носить исключительно рекомендательный характер и не будут вшиты в ОС намертво. Потребитель сможет сам решать оставить их или удалить, заменив на любое другое приложение.

Данный закон будет реализовываться поэтапно, и первыми под обязательную предустановку попадут все смартфоны (с 1 июля 2020 года), с 2021 года подключатся планшеты, с 2022 – компьютеры, а с 2023 года этот список дополнят телевизоры Smart TV и ТВ-приставки.

Однако многие компании, согласно своей внутренней политике, не поддерживают предустановку стороннего софта на свою продукцию. Так, например, представители Apple, Microsoft, Intel не поддержали закон еще на стадии его рассмотрения. Эксперты прогнозируют, что компания Apple может уйти с российского рынка после вступления закона в силу.

Авторы инициативы отметили, что данный закон будет способствовать отечественным производителям в конкурентной борьбе с иностранными компаниями, а также соблюдению закона о персональных данных. «Власти страны хотят, чтобы данные о россиянах хранились у отечественных компаний», - считает президент РУССОФТ Валентин Макаров.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что данный закон связан с антимонопольными вопросами страны и не является попыткой отгородить Россию от интернета.

Ирина Елкина