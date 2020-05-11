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Аппараты с масками и санитайзерами появятся в метро

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Купить их пока можно только в Санкт-Петербурге

В метро Санкт-Петербурга устанавливают аппараты с масками, перчатками и санитайзерами – горожане смогут покупать их быстро и бесконтактно прямо в подземке, сообщает ИА DEITA.RU cо ссылкой на «Российскую газету».

В этих аппаратах, по словам представителя мэрии Северной столицы, можно будет купить как одноразовые, так и многоразовые маски.

Отметим, что в Санкт-Петербурге с 12 мая вводится особый масочный режим – маски и перчатки горожан обяжут носить в транспорте, магазинах и на работе. За отсутствие защитных средств положен штраф в размере 4 тысяч рублей.  

Напомним, что сегодня в России известно о 209,7 тысячах случаев болезни. Из них более 34 тысяч человек уже полностью излечились, 1915 пациентов скончалось.

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