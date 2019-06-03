Компания Apple готовится к закрытию популярного сервиса iTunes, сообщает DEITA.RU по материалам Bloomberg.

Как пишет издание, ссылаясь на собственный источник, ожидается, что официально о закрытии сервиса iTunes будет объявлено уже в понедельник, 3 июня, на ежегодной конференции для разработчиков Apple Worldwide Developers Conference.

По сведениям источника Bloomberg, iTunes заменят несколькими отдельными сервисами, в которых можно будет купить музыку, фильмы и другой контент.

Сервис iTunes был запущен еще в 2001 году, в нем пользователи гаджетов Apple могут покупать различный контент. Не в последнюю очередь отказ от iTunes — ответ на распространение видео и музыкальных стриминговых сервисов. У самой Apple уже давно есть собственный музыкальный потоковый сервис Apple Music, в марте 2019 года компания презентовала стриминговый сервис AppleTV+. Теперь ожидается запуск подобных сервисов для видео и подкастов.

Дмитрий Санников