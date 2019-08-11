Россияне стали покупать больше препаратов для потенции, сообщает DEITA.RU.



Только за первые полгода в России продали 4,5 млн упаковок с лекарствами и БАДами, которые помогают бороться с эректильной дисфункцией. Этот объем превышает показатели за аналогичный период 2015 года.

Как пишет РБК, если перевести количество купленных упаковок в таблетки, то разница станет еще очевиднее: 34 млн таблеток в этом году и 12 млн таблеток в 2015.

Эксперты объяснили такую популярность лекарств для потенции в России снижением стоимости препаратов. За последние годы на рынке появилось много недорогих аналогов «Виагры», так что мужчины стали охотнее покупать эти лекарства.

Елена Миронова