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Аптеки хотят лишить большой части дохода

больница, лекарства

Появилось предложение бесплатно предоставлять больным лекарства из списка жизненно важных, сообщает DEITA.RU.

Эксперты из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС и НИФИ Минфина сделали заявление. Экономисты предлагают выдавать лекарства из списка жизненно важных и необходимых всем больным бесплатно. Об этом сообщает РИА «ФАН».

Эксперты уверены, что закупка и оплата таких лекарств должна быть обязанностью государства. Если лечащий врач выписал препарат, его должны предоставить бесплатно. Сейчас в России по такому методу выдается только 20% всех лекарств. Чтобы этот показатель достиг 70%, необходимо выделять из бюджета порядка 430 млрд рублей.

Елена Миронова

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