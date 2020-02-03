Аптеки подняли цены в 35 раз из-за ажиотажа на эпидемии

Власти двух российских регионов, Курской области и Забайкальского края, сообщили о рекордном росте цен в аптеках на медицинские маски, сообщает DEITA.RU. В Курской области цены увеличились в 35 раз.



Как пишет Ura.ru со ссылкой на заявление замглавы региона Ирины Хмелевской, до начала эпидемии маски в региональных аптеках стоили около 1 рубля. Сейчас за штуку просят около 35 рублей. Она также добавила, что властям придется «уговаривать» представителей сетей снизить цены.

Второй проблемный регион – Забайкалье. Там, по сообщениям зампредседателя правительства Забайкалья Аягмы Ванчиковой, цены на маски выросли в 10 раз. Сейчас власти региона вместе с аптеками решают вопрос о закупке масок.

Напомним, Михаил Мишустин поручил ФАС контролировать цены на препараты и маски в аптеках. Такое повышение цен не должно остаться незамеченным.