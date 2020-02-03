Новости
Чиновниц, унизивших блокадников, уволили в Крыму
3 Февраль 2020, 22:45
Роспотребнадзор рассказал о новых заболевших вирусом в России
3 Февраль 2020, 22:15
Аптеки подняли цены в 35 раз из-за ажиотажа на эпидемии
3 Февраль 2020, 21:45
Российские власти придумали новую проблему для iPhone
3 Февраль 2020, 21:15
Мишустин поручил депортировать зараженных иностранцев
3 Февраль 2020, 20:45
Министр Козлов пообещал свои теплицы Дальнему Востоку
3 Февраль 2020, 20:15
Роскачество советует утилизировать просроченные продукты
3 Февраль 2020, 20:00
Коронавирус остановил рейсы между Владивостоком и КНДР
3 Февраль 2020, 19:40
Аптеки подняли цены в 35 раз из-за ажиотажа на эпидемии
Власти думают, как решить этот вопрос
Власти двух российских регионов, Курской области и
Забайкальского края, сообщили о рекордном росте цен в аптеках на медицинские
маски, сообщает DEITA.RU. В Курской области цены
увеличились в 35 раз.
Как пишет Ura.ru со ссылкой на заявление замглавы региона Ирины Хмелевской, до начала эпидемии маски в региональных аптеках стоили около 1 рубля. Сейчас за штуку просят около 35 рублей. Она также добавила, что властям придется «уговаривать» представителей сетей снизить цены.
Второй проблемный регион – Забайкалье. Там, по сообщениям зампредседателя правительства Забайкалья Аягмы Ванчиковой, цены на маски выросли в 10 раз. Сейчас власти региона вместе с аптеками решают вопрос о закупке масок.
Напомним, Михаил Мишустин поручил ФАС контролировать цены на препараты и маски в аптеках. Такое повышение цен не должно остаться незамеченным.