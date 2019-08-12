Предлагать клиентам более дешевые аналоги обяжут работников российских аптек, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсантъ».



Депутаты Госдумы разрабатывают инициативы, которые в перспективе окажут положительное влияние на потребителя. Так, например, фармацевтов обяжут озвучивать альтернативу дорогим лекарствам. Помимо этого планируется, что в будущем аптеки должны будут не менее половины площади витрин выделять под лекарства, произведенные в России.

В качестве еще одного нововведения, чиновники планируют создать фиксированную наценку на лекарства. В таком случае разные аптеки не смогут в угоду своей прибыли делать наценку сообразно своим пожеланиям и потребностям. Мера также позволит аптекам получать одинаковую прибыль вне зависимости от стоимости проданных препаратов.

Изменения в законе коснутся и таких аспектов деятельности фармацевтических компаний, как маркетинговые бонусы, а также доли нахождения фармритейлеров и фармдистрибьюторов на территории того или иного региона страны, а также России в целом.

Софья Корф