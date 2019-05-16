Бывший сенатор пожаловался на «нечеловеческие» условия, сообщает DEITA.RU.



Журналистам стало известно, что сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков, которые находятся в СИЗО «Лефортово», пожаловались членам наблюдательной комиссии на плохие условия содержания.

Как пишет «Ура.ру», заключенных не устраивает, что им не предоставляют халяльное питание и не дают смотреть телевизор. Кроме того, их не устраивает, что они более трех недель не получают письма с воли. Даже фотографию детей не передали.

Как рассказал журналистам член ОНК Александр Ионов, нахождение в СИЗО буквально открыло Арашукову-младшему глаза. Он признался, что принимал бы другие законы, если бы знал, как живется арестантам в СИЗО.

Самая главная проблема, по мнению Рауфа Арашукова - в том, что мусульмане в священный для них месяц Рамадан не могут купить в магазине СИЗО халяльные продукты.

Напомним, сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова в феврале поместили в СИЗО «Лефортово». Арашукова-младшего подозревают в убийстве двух человек. Кроме того, обвинение предъявили и его отцу: следствие считает, что семья похитила газ на 30 млрд рублей.

Елена Миронова