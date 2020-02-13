Арбитражный суд решит судьбу владивостокского «Луча»

Во вторник, 18 февраля, Арбитражный суд Приморского края в очередной раз рассмотрит иск о признании банкротом футбольный клуб «Луч», сообщает ИА DEITA.RU по материалам клуба.

Как рассказал исполнительный директор клуба Евгений Стрижиченко, на следующей неделе во вторник Арбитражный суд Приморского края должен озвучить решения, касающиеся процедуры банкротства. Все члены спортивной организации надеются, что клуб не признают банкротом.

По словам директора «Луча», ближайшие планы у клуба доиграть сезон, такую задачу перед футболистами поставили в правительстве региона, поэтому футболисты отправляются на сборы в Сочи. Также он добавил, что за два года сумму долга удалось уменьшить на 100 млн рублей, однако правление клуба покинули «АКВА-ресурсы», но продолжили поддерживать клуб.

О проблемах с заработными платами игроки заявили после последних выездных побед. Все сотрудники клуба на протяжении последних месяцев не получали заработную плату, но продолжали работать. На сегодня была прописана дорожная карта по выплате заработных плат, параллельно в клубе проходят проверки, организованные прокуратурой и следственным комитетом.

Отметим, что на днях депутат Законодательного собрания Дмитрий Новиков на своей странице в Instagram запустил опрос, нужен ли Приморью профессиональный спорт или необходимо развивать массовый спорт и вкладывать средства в детские спортивные школы. При этом в прошлом сезоне на поле выходили приморские спортсмены воспитанники местных клубов.