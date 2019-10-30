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Арендатора аквапарка выгнали без суда и следствия
Сахалинский аквапарк забирают у арендатора. Так, компания «Киномир» больше не владеет популярным местом отдыха, сообщает DEITA.RU.
Накануне приемная комиссия провела детальную ревизию состояния объекта для составления акта приема-передачи водно-оздоровительного комплекса «Акваситимир» от арендатора к балансодержателю – компании «Кристалл».
В сообщении сахалинских СМИ отмечается, что арендатор аквапарка, Киномир, обратился в суд для расторжения договора аренды. Однако, другая сторона опередила решение суда и решила расторгнуть договор по соглашению. По этому договору, Киномир должен был «освободить» территорию аквапарка за 15 дней, при этом сдать все оборудование и инвентарь по списку из 68 наименований.
Комиссия отметила, что вся техника и элементы благоустройства в аквапарке на месте. Так же, пресса подчеркивает, что в приемной комиссии из 40 человек компанию Киномир представлял только ее гендиректор. Остальные участники были чиновниками и представителями застройщика.
Напомним, что ранее приморцев возмутило сообщение о строительстве крытого аквапарка на острове Русский. О появлении в 2025 году развлекательного заведения заявили во время ВЭФ в сентябре 2019 года. В комплексе отдыха предполагалось разместить гостиницы, спа-центры и другие объекты. На строительство планируется потратить более 2,5 млрд рублей.
Местные жители единодушно заявили, что для начала нужно привести в порядок инфраструктуру, а потом уже заниматься развлекательными комплексами. Кроме того, большинство приморцев уверено, что в аквапарк они не попадут: «А строить его будут китайцы и купаться в нем будут тоже китайцы», «Видать в 2025-м продадут край Китаю, и китайцы все построят: и Макдак, и ВКАД», - возмущаются жители.
Александра Маслова