Арендаторам разрешат разрывать договоры в одностороннем порядке

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В Госдуму внесён правительственный законопроект об особом порядке продления и расторжения таких договоров
В российском парламенте рассмотрят возможность пролонгации договоров аренды недвижимости, находящейся в государственной и муниципальной собственности, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".
Речь идёт о случаях, когда аренда заключается на срок до одного года на прежних условиях для добросовестных арендаторов, заключивших сделку до введения в России режима повышенной готовности.
Если соответствующую инициативу примут в Госдуме, то продление аренды будет происходить без проведения торгов и оценки рыночной стоимости объекта.
В случае аренды земельных участков в государственной или муниципальной собственности предлагается разрешить продлить договор на срок до трёх лет, независимо от оснований его заключения, наличия или отсутствия задолженности по арендной плате.