В России выявлена схема мошенничества с квартирами, которые сдаются в наем, сообщает DEITA.RU. Об этом собственников предупреждают в Управлении Росреестра по Москве.

Столичная жительница сдала квартиру на Фрунзенской набережной на длительный срок, однако уже через два месяца обнаружила свое жилье на доске объявлений. К ее большому удивлению арендатор, который на первый взгляд показался порядочным гражданином, продавал квартиру по доверенности от собственника. Фотографии и даже текст, в котором описывалось состояние квартиры, мошенник оставил тот же, что собственница писала несколькими месяцами ранее.

Обнаружив объявление, гражданка незамедлительно обратилась в Росреестор, где ей пообещали проверить информацию. И нужно сказать, этой собственнице повезло — она увидела, что ее квартиру пытаются продать аферисты. Бывают ситуации, когда история также заканчивается благополучно, но не для всех.

Аналогичная ситуация произошла с владельцем квартиры, расположенной у Белорусского вокзала. Хозяйка сдала жилье молодому человеку, который сразу оплатил аренду за полгода. Через семь месяцев женщина пришла за деньгами, однако столкнулась с тем, что замки сменили и даже установили новую дверь. Пришлось звать полицию.

Оказалось, в квартире проживала семья с тремя детьми. Супруги купили квартиру совсем недавно и даже не успели прописаться. Как позднее выяснилось, во время сделки никто даже не обратил внимание на поддельные документы.

В Росреестре собственникам, чтобы не попасть в подобную ситуацию, рекомендуют тщательно проверять арендаторов, но главное — регистрировать договор аренды в Росреестре. Также нужно не забывать раз в месяц мониторить доски объявлений: может квартира уже выставлена на продажу.

Екатерина Брязгунова