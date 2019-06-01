Оказалось, что строить арендное жилье в России нерентабельно, сообщает DEITA.RU. По крайней мере, без субсидирования от государства, заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев

Эта программа может быть реализована достойно только в регионах с бюджетным субсидированием. На проектном финансировании дома будут возводить с помощью банковских кредитов. Более выгодна для застройщика продажа построенного, а не аренда – это позволит и кредит выплатить, и прибыль получить. Вкладывать средства в долговременные проекты не так удобно – не рентабельно.

Впрочем, в стране такие проекты уже есть, их реализовывают крупные компании. Таким образом построила жилье для работников нефтехимическая компания. Половину стоимость внес работодатель, другую половину – проживающие в доме.

Кроме них потянуть дорогую аренду способны жители городов-миллионников и областных центров, не более того.

Якушев предложил субъектам создать фонды, как в случае с обманутыми дольщиками. Правительство регионов может создать фонд и стать своего рода организацией, занимающейся арендным жильем. Нечто подобное существует на данный момент в Татарстане и Обнинске.

А вот для граждан, желающий самостоятельно достроить себе жилье, реконструировать его или переделать, есть плохая новость: все, что строится с нарушениями, заставят сносить.

Анастасия Туркова