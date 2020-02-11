Арендодатель несуществующих квартир предстанет перед судом

Житель Владивостока, который «сдавал» квартиры через популярную в Приморье интернет-платформу, отправится в суд, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщили в краевой прокуратуре, лже-арендодатель фактически не имел законных оснований на сдачу данных квартир.

Когда ему звонили по указанному на сайте телефону, он сообщал потенциальным арендодателям, что квартира уже почти сдана другому лицу. Однако, если клиент готов сразу предоставить задаток и оплатить месяц проживания в квартире – он предоставит ее звонившему.

Для того, чтобы подтвердить якобы законность своих действий, мужчина отправлял заинтересованным гражданам фото документов на жилплощадь – все они были поддельными.

Как только мошенник получал деньги, он переставал выходить на связь.

Общий ущерб составил более 109 тысяч рублей.