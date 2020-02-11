telegr wh call

Новости

Арендодатель несуществующих квартир предстанет перед судом

11 Февраль 2020, 10:00

Поправка о материнском капитале внесена в Госдуму

11 Февраль 2020, 09:45

Трасса «Владивосток - Хабаровск» требует сто миллионов

11 Февраль 2020, 09:30

Смена элит и жесткий мунфильтр: к чему приведет муниципальная реформа в Приморье

11 Февраль 2020, 09:15

Известно, когда в Приморье доставят космодром

11 Февраль 2020, 08:45

Снег и дождь пообещали Приморью синоптики

11 Февраль 2020, 08:15

Поведение автохама на внедорожнике обсуждают во Владивостоке

11 Февраль 2020, 07:45

Почти 40 домов останутся без холодной воды во Владивостоке

11 Февраль 2020, 07:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Арендодатель несуществующих квартир предстанет перед судом

ипотека

Общий ущерб составил более 109 тысяч рублей

Житель Владивостока, который «сдавал» квартиры через популярную в Приморье интернет-платформу, отправится в суд, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщили в краевой прокуратуре, лже-арендодатель фактически не имел законных оснований на сдачу данных квартир.

Когда ему звонили по указанному на сайте телефону, он сообщал потенциальным арендодателям, что квартира уже почти сдана другому лицу. Однако, если клиент готов сразу предоставить задаток и оплатить месяц проживания в квартире – он предоставит ее звонившему.

Для того, чтобы подтвердить якобы законность своих действий, мужчина отправлял заинтересованным гражданам фото документов на жилплощадь – все они были поддельными.

Как только мошенник получал деньги, он переставал выходить на связь.

Общий ущерб составил более 109 тысяч рублей. 

Читайте также:

Мошенники используют «холодные» звонки, чтобы украсть деньги россиян

Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенник-«сантехник» продал украденную машину за тысячу рублей

Александра Маслова

Популярное

Китай сообщил о вспышке ещё одной эпидемии

Овощной кризис на Дальнем Востоке: кто заменит китайский импорт

Снег и дождь пообещали Приморью синоптики

Юрист сказал, как магазины обманывают пенсионеров
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...