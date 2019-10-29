Новости
Видео: мать с детьми ищет еду в мусорных баках
29 Октябрь 2019, 10:40
Бесплатную аттестацию предлагают гидам-переводчикам в Приморье
29 Октябрь 2019, 10:28
Арест отменяется: Арбитражный суд снял обеспечительные меры с долгостроя
29 Октябрь 2019, 10:25
Громкое назначение произошло в Приморье
29 Октябрь 2019, 10:21
Фото: пьяная автомобилистка протаранила припаркованные машины
29 Октябрь 2019, 09:50
Массовые СМС-рассылки проведут операторы связи
29 Октябрь 2019, 09:35
Хабаровские энергетики поддержали акцию «День донора»
29 Октябрь 2019, 09:30
Стало известно, кто заказал мэра Владивостока
29 Октябрь 2019, 09:15
Арест отменяется: Арбитражный суд снял обеспечительные меры с долгостроя
Арбитражный суд Приморского края снял обеспечительные меры с долгостроя, расположенного на проспекте Красного Знамени, 158, сообщает DEITA.RU. такой документ появился на сайте 25 октября. Ранее такие меры были приняты в отношении дома в начале августа.
Как стало известно DEITA.RU, иск о снятии мер подал застройщик - компания ООО «Прогресс Групп Инвест» к компании ООО «АЯКС-ДВ» (первый застройщик). В этот раз в суд представили данные о том, что в строительство дома инвестировали дольщики, а конкурсный управляющий «АЯКС-ДВ» хотел вернуть здание в конкурсную массу для последующей продажи объекта.
В результате судом были отменены обеспечительные меры в виде запрета Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю производить регистрацию перехода права собственности, в отношении: объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 160 а, кадастровый номер 25:28:010031:409.
Отметим, что строительство дома ведет компания ООО «Прогресс Групп Инвест», которая по сайту Минстроя входит в группу компаний «Капитал Строй». Второй компанией группы является ООО «Пасификинвестстрой». Застройщик несколько лет строил дом по улице Грибоедова, 46, который также является долгостроем, а жильцы не могут туда въехать на протяжении многих лет.
Иван Юрьев