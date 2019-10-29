Арест отменяется: Арбитражный суд снял обеспечительные меры с долгостроя

Арбитражный суд Приморского края снял обеспечительные меры с долгостроя, расположенного на проспекте Красного Знамени, 158, сообщает DEITA.RU. такой документ появился на сайте 25 октября. Ранее такие меры были приняты в отношении дома в начале августа.

Как стало известно DEITA.RU, иск о снятии мер подал застройщик - компания ООО «Прогресс Групп Инвест» к компании ООО «АЯКС-ДВ» (первый застройщик). В этот раз в суд представили данные о том, что в строительство дома инвестировали дольщики, а конкурсный управляющий «АЯКС-ДВ» хотел вернуть здание в конкурсную массу для последующей продажи объекта.

В результате судом были отменены обеспечительные меры в виде запрета Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю производить регистрацию перехода права собственности, в отношении: объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 160 а, кадастровый номер 25:28:010031:409.

Отметим, что строительство дома ведет компания ООО «Прогресс Групп Инвест», которая по сайту Минстроя входит в группу компаний «Капитал Строй». Второй компанией группы является ООО «Пасификинвестстрой». Застройщик несколько лет строил дом по улице Грибоедова, 46, который также является долгостроем, а жильцы не могут туда въехать на протяжении многих лет.

Иван Юрьев