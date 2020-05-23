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Арест за неуплату штрафов предложили отложить в России

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Некоторые россияне получили необоснованные протоколы за нарушение самоизоляции, что приводит к необходимости их обжалования, на что требуется дополнительные время, сообщает ИА DEITA.RU.

В этой связи, как передаёт издание ТАСС, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас выступил за отсрочку наказания за неуплату административных штрафов до конца текущего года.

По его словам, это необходимо в силу того, что в нынешней редакции КоАП не предусмотрен порядок представления ходатайств, заявлений и жалоб посредством подачи их в электронном виде. 

Это означает, что из-за этого обстоятельства вопрос о предоставлении гражданину отсрочки или рассрочки уплаты административного штрафа также может быть не решен вовремя.

Таким образом, член Совета Федерации предлагает отложить наказание в силу того, что процесс обжалования не будет быстрым, особенно в условиях эпидемии.

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