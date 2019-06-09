В России предложили вернуть аресты без суда, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в «Ведомостях».

Генпрокурор России Юрий Чайка внес предложение вернуть советскую практику арестов по решению прокурора, без суда. Тема обсуждалась на экономическом форуме вместе с вопросом о защите прав инвесторов.

Участники обратились к прокуратуре с просьбой активнее возражать следственным органам в вопросе об избрании меры пресечения бизнесменам. И Чайка предложил дать прокурорам более широкие полномочия, поскольку незначительные изменения эффекта не дадут.

Напомним, что не так давно глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил о недоверчивом отношении половины российских бизнесменов к судам, и только одна треть считает их независимыми и объективными. Это значит, что российские институты верховенства права нуждаются в модернизации, по его мнению.

Анастасия Туркова