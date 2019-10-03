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Аритмию будут лечить новейшими методами на Сахалине
3 Октябрь 2019, 10:37
Внезапная остановка сердца – не редкость среди летальных
исходов. Часто причиной смерти может стать аритмия. Для своевременного лечения
в областной больнице при кардиологическом центре установят новое оборудование,
сообщает DEITA.RU.
Покупка оборудования уже организована, установить его планируют до конца текущего года. Министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук рассказал о механизме новой операции.
«Будет установлено современное оборудование, так называемое ЭФИ, для высокотехнологичных операций. Доходим до сердца и прижигаем участки эктопического водителя ритма, то есть боремся с аритмией, которая очень сильно влияет на качество жизни, и чаще всего вызывает внезапную смерть. Таких случаев у нас немало, мы видим по статистике, что примерно одна треть жителей, которые умирают от проблем с сердцем, это люди, которые умерли от внезапной смерти, и причиной чаще всего может являться аритмия», - рассказал Владимир Ющук.
На островном регионе ранее не было возможности оперировать сердце для лечения аритмии подобными методами.
Помимо этого, до конца года власти области планируют внедрить сервис «Просто спросить онколога». С его помощью любой желающий сможет уточнить детали собственного недомогания, если подозревает у себя онкологию. Помимо этого, в 27 лечебных учреждениях Сахалина ведётся ремонт 63 объектов. Сроки завершения ремонтных работ также определены окончанием текущего года.
Софья Корф