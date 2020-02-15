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6 Декабрь 2019, 18:15

Армейская ревизия: Шойгу едет во Владивосток

Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу в конце февраля навестит Владивосток

Какие новости ждут министра в городе - в материале ИА DEITA.RU.

Генерала армии встретит командование ТОФ и руководство регионального оборонно-промышленного комплекса. 

Предполагается, что любимый министр россиян во Владивостоке посетит судоремонтный центр «Дальзавод», ознакомится с планам модернизации «Маршала Шапошникова» в современный фрегат и осмотрит ход перевооружения местных соединений на передовую военную технику.

Что же может заинтересовать главу военного ведомства в городе? Исходя из озвученных планов, ревизия ждет «Дальзавод». 

На предприятии на днях установили новый испытательный стенд для дизельных двигателей, что является одним из пунктов поручения Юрия Трутнева о возвращении отечественных судов в российские верфи на ремонт. Шойгу проверит инновации лично.

В ремонтном доке стоит большой противолодочный корабль проекта 1155 «Маршал Шапошников». Из узкоцелевой военной машины его перестраивают в многопрофильный фрегат, который будет оснащен современными вооружениями против подлодок, самолетов и других кораблей.

На судно ставят установки, способные носить ракеты «Калибр-НК» дальностью 1400 километров. Модернизацию российского вооружения министр контролирует лично - а значит и эти работы он захочет увидеть своими глазами.

Вероятны личные встречи с сотрудниками «Дальзавода». Прошлой осенью на предприятии началась оптимизация - часть сотрудников была переведена на владивостокское предприятие «Электрорадиоавтоматика».

Перевод электротехников из третьего цеха на «Эру» обсуждался в конце прошлого года. Коллектив практически полным составом должен был перейти на «ЭРУ», и лишь несколько специалистов обещали перебазировать в шестой цех.

Кроме того, в конце января профсоюзы Приморья сообщали о переводе еще 400 сотрудников на «ЭРУ» - но уже с большекаменской «Звезды». Вероятно, «ревизия» Шойгу коснется и состояния дел «личного состава» оборонного предприятия.

Еще один вопрос, который, видимо, требует личного вмешательства министра, - земли Минобороны, ставшие  камнем преткновения между военным ведомством и городскими властями в развитии Владивостока и острова Русский.

Передача военной земли позволит властям как минимум ремонтировать и строить новые дороги на острове. Этого ждут местные жители, которые уже не раз отмечали ужасное качество дороги, ведущей к поселкам на Русском.

«Отобрать» земли у военных и построить туристические зоны в прошлом году обещал и Олег Кожемяко. На какой стадии решение наболевшего противостояния - неизвестно. Быть может, личный визит Сергея Шойгу наконец-то что-то прояснит?

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