Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о колоссальных контрактах российской армии, сообщает DEITA.RU.

По его словам, более 45 госконтрактов на сумму свыше 1 трлн рублей заключило Министерство обороны РФ с 27 предприятиями в рамках международного военно-технического форума "Армия-2019".

Среди них - договорные обязательства по поставкам истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС России, новейших вертолетов Ми-28НМ.

Также заключены сделки по подлодкам проекта 677 "Лада", атомных подводных крейсеров проекта 885М "Ясень-М" и другой военной и специальной техники.

Таким образом, огромные деньги уйдут на вооружение вновь. Несмотря на то, что Россия выпала из пятерки стран-лидеров по затратам на армию, цифры все равно внушительные.

В этой связи вспоминается весенний доклад военной прокуратуры страны. В нем позитивного было мало.

По информации ведомства, количество коррупционных нарушений в сфере оборонзаказа растет как на дрожжах. Ущерб только за 2018 год вырос в четыре раза, и общая сумма его составила 7 миллиардов рублей.

Вообще армия - это самая закрытая госструктура, что вполне логично. Но это создает максимально плодородную почву для воровства.

В феврале Минобороны разработало даже специальную антикоррупционную методичку для офицеров, где им подробно было описано, что есть взятка и какие формы ее существуют в армейских структурах.

Ведомство усиливает контроль за расходами, и сейчас «под колпаком» находится более 7 тысяч госконтрактов. Следить обещают и за свежезаключенными.

Наличие на посту главы Минобороны такого принципиального человека, как Сергей Шойгу, предполагает жесткий контроль и карциномами тем, кто решит обогатиться на нуждах армии.

Но память о скандале с экс-министром Анатолием Сердюковым еще свежа.

В 2012 году СК РФ возбудил дело по факту махинаций сотрудников структуры при реализации непрофильных военных активов. Сердюков обвинялся в халатности, повлекшей причинение крупного ущерба.

Получив приговор, Сердюков попал под приуроченную к двадцатилетию Конституции, как «защитник отечества». Далее он стал главой авиастроительной компании «Росвертол» и одновременно членом совета директоров «Вертолетов России». Практически вышел сухим из воды.

Тогда же главу департамента имущественных отношений Минобороны Евгению Васильеву обвинили в реализации коррупционных схем с землей, недвижимостью и акциями на 600 миллионов.

В 2015 году Васильеву отправили в тюрьму на 5 лет, но через два месяца она тоже вышла по УДО и сейчас активно занимается творчеством - живописью и стихосложением.

Борьба с коррупцией стала для военного ведомства основной задачей на 2019-2020 годы. В первую очередь Шойгу в памятке на сайте Минобороны обещает победить кумовство, червем безнаказанности и непрофессионализма разлагающее отечественные вооруженные силы.

Василий Кучин