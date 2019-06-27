В «Рособоронэкспорте» заявили о практически полном разрыве сотрудничества по оружию с Европой и Америкой. Чем это чревато для оборонки страны и других государств - в обзоре DEITA.RU.

Разрыв отношений - следствие введенных штатами санкций. «Рособоронэкспорт» был единственной российской компанией, которая была посредником по импорту и экспорту техники и технологий между державами.

Исторически страны постоянно подторговывают друг у друга технологические новинки. Начиная от атомной бомбы и космического шаттла и заканчивая элементами Як-41 в американском истребителе F-35. Разрыв сотрудничества в первую очередь скажется на высокоточном оружии.

По мнению западных экспертов, воевавшие в Сирии более-менее современные российские самолеты СУ-30 СМ и СУ-34 сильно отстают в плане вооружения.

Их манёвренность на уровне, но вот оружие - примитивно. В этом уверены военное эксперты Gazeta Polska.

Просесть может и бронированная техника. Проект танка нового поколения Т-14 Армата сильно отстает без западных технологий в уровне защищенности. Кроме того, ВС России обещают построить 2300 танков до 2020 года. Военные эксперты Европы считают это невозможным.

Прекращения сотрудничества нежелательно не только для России и США, но и для других стран. Например, американцы купили у России вертолеты Ми-17 для армии Афганистана.

Теперь же наши вертолеты вернутся домой, а афганцы получат американские Black Hawk, которые существенно уступают российской технике.

В общем и целом, военная мощь России точно не выиграет от разрыва отношений в ближайшем обозримом будущем. Необходимо будет разрабатывать собственные аналоги, а на это может уйти не один год.

Возвращается эра военного шпионажа и открытой конкурентной борьбы.

Например, у России после Сирии появился сильный козырь, шокировавший американцев и НАТО. Речь о ракетах «Калибр», успешно поразивших заданные цели после пуков из Каспийского моря.

Американский аналог «Томагавк» уступает в дальности - 1600 против 2600 км, а также в массе и скорости. Полностью российская разработка произвела на натовских генералов «тягостное» впечатление.

Кроме того, людоедствах сотрудничество в технологиях исключено в самом мощном, смертоносном и страшном секторе - ядерном оружии. МБР «Воевода» и «Яра» прекрасно справляются без иностранных технологий.

Правда, здесь симметричный ответ может дать подводный флот штатов с их МБР «Трайдент», который намного сильнее российских аналогов.

Более того, по мнению многих экспертов, это армия США больше нуждается в российских технологиях и комплектующих.

В оборонных закупках США в мае был размещен тендер за поставку российских патронов для пистолетов ТТ и ПМ, автоматов Калашникова обоих калибров (5,45 и 7,62 мм), пулеметов Калашникова различных модификаций, крупнокалиберному пулемету ДШК, снайперской винтовке СВД.

А в 2018 году американцы открыли конкурс среди своих военных организаций по изготовлению автомата Калашникова новейших модификаций, но без российских технологий.

Тогда военные эксперты России назвали это открытой попыткой воровства вместо честных конкурентных взаимоотношений.

Министр обороны России Сергей Шойгу также уверен, что армия страны вполне обойдется без технологий НАТО и США. Это он периодически доказываем в своем Instagram, публикуя фото и видео с испытаний нового оружия.

«Коламбия Пикчерс не представляет», насколько сильна армия России - уверен военный министр.

Василий Кучин